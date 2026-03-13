Basketaki Salonica: Αφιέρωμα New Slippers

Συνέχεια στα αφιερώματα για το Basketaki Salonica με τους New Slippers να έχουν την τιμητική τους.

Μια ομάδα που άλλαξε όνομα, αφού αποτελεί την φυσική συνέχεια των Airdomers, κράτησε όμως ανεξίτηλο το στίγμα της και το DNA της όλα αυτά τα χρόνια. Μια ομάδα,η πολύ καλύτερα μια παρέα φίλων,η οποία χαρακτηρίζεται από πάθος για το μπάσκετ.

Έτσι, βρεθήκαμε με τον Γιάννη Τρακοσάρη, ιδιοκτήτη του Basketball Airdome,πρόεδρο της ομάδας καθώς και εναν εκ των αρχικών μελών της ο οποίος μας απάντησε χωρίς ενδοιασμούς σε όλες τις ερωτήσεις που είχαμε για το κεφάλαιο New Slippers.

Καλησπέρα Γιάννη,αρχική και κύρια ερώτηση πώς σας ήρθε η ιδέα για την δημιουργία των Slippers;

Καλησπέρα και από εμένα. Είμαστε μια παρέα φίλων πολλά χρόνια και πολλοί ήμασταν παλιοί συμπαίκτες με αγάπη για το μπάσκετ.Αυτή ήταν η συνταγή για την δημιουργία της ομάδας και για να ακολουθήσουμε αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ.

Πως πήρατε την απόφαση να αλλάξετε την ονομασία της ομάδας από Airdomers σε Slippers;

Σχεδόν όλοι έχουμε οικογένειες με παιδιά. Όταν ήταν να παίζουμε τα παιχνίδια μας, έπεφτε πολύ γκρίνια που λείπαμε από το σπίτι μας, κοινώς παντόφλα εξού και η ονομασία Slippers. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε το όνομα της ομάδας.

Ποια μέλη έχουν μείνει στην ομάδα με την πάροδο του χρόνου;

Είμαστε σχεδόν η ίδια ομάδα με μικρές προσθαφαιρέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό μας κάνει καλό και μέσα στο παιχνίδι που γνωρίζουμε ο ένας τον αλλον.

Θα θέλατε να προβείτε σε κάποιες αλλαγές είτε στο αγωνιστικό σκέλος είτε στο διοικητικό;

Στο αγωνιστικό σκέλος θα θέλαμε να προσθέσουμε νέο αίμα, νέα παιδιά με φρέσκα πόδια και πολλές ανάσες σε ηλικία σημαντικά μικρότερη από την δική μας. Στο διοικητικό εφαρμόζουμε πολιτική... Βόρειας Κορέας,δηλαδή καμία αλλαγή.

Ποιες στιγμές κρατάτε μετά από παρουσία τόσων χρόνων στο Basketaki;

Το πιο βασικό για μας είναι η παρέα μας,ο λόγος για να ανταμώνουμε. Και ευχαριστούμε την διοργάνωση που μας έδωσε αυτήν την δυνατότητα. Αυτές οι στιγμές μετράνε.

Που οραματίζεστε να φτάσουν οι Slippers στο μέλλον;

Να περνάμε καλά,να έχουμε την υγεία μας και να παίζουμε τους αγώνες μας. Θέλουμε να αγωνιζομαστε όσο μας κρατάνε τα πόδια μας.

Ποιοι οι στόχοι για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο;

Θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται πάντα σε συνδυασμό με σώοι και αβλαβείς από το γήπεδο.