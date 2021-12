Ο Σλούτσκι και η Ρουμπίν «ξαναχτύπησαν»: Το πιο υπέροχο εορταστικό κλιπ με «Last Christmas» και... Squid Game! (vids)

Το 2021 το πήγαν σε άλλο επίπεδο με την πιο μυθική εκτέλεση του «All i want for Christmas is you» και για το 2022 ο Λεονίντ Σλούτσκι και οι παίκτες της Ρουμπίν το... τερμάτισαν με το «Last Christmas», στο πιο υπέροχο εορταστικό βίντεο ομάδας για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Αν είσαι ο Λεονίντ Σλούτσκι, απλά δεν απογοητεύεις. Ο Ρώσος προπονητής της Ρουμπίν Καζάν, άλλοτε στην ονοματολογία για τον πάγκο της ΑΕΚ, είναι η προσωποποίηση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος και το αποδεικνύει κάθε χρόνο μαζί με τους παίκτες του με τον πιο μυθικό και cult τρόπο.

Αφού τραγούδησε με μοναδική... ρωσικο-αγγλική προφορά το «All I Want For Christmas is You» της Mariah Carey τα περσινά Χριστούγεννα, πέρασε σε ένα άλλο all-time classic, το «Last Christmas» και το αποτέλεσμα ήταν και πάλι φανταστικό.

Αρκετοί ποδοσφαιριστές της Ρουμπίν τραγούδησαν το κομμάτι στη γλώσσα τους, o Νοτιοκορεάτης Χουάνγκ, μάλιστα, σε σκηνικό βγαλμένο από την Νο1 σειρά του Netflix, «Squid Game» και στο φινάλε την παράσταση έκλεψε ο 50χρονος coach, ο οποίος ερμήνευσε μπροστά στο πιάνο το πρωτότυπο ρεφρέν, φυσικά στα... δικά του αγγλικά!

Δείτε το καταπληκτικό αποτέλεσμα: