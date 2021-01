Προπονητής και παίκτες της Ρουμπίν Καζάν τραγουδάνε μυθικά το «All I want from Christmas» (vid)

Εντάξει, είναι επικό, μοναδικό, εκπληκτικό, αδιανόητο. Ο προπονητής της Ρουμπίν Καζάν, Λεονίντ Σλούτσκι τραγουδάει με ασύλληπτα κακή προφορά το διάσημο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «All I want from Christmas is you», ενώ οι παίκτες του κάνουν ένα σωρό ανοησίες σε ένα από τα πιο υπέροχα βίντεο που έχει γυρίσει ποτέ ποδοσφαιρική ομάδα. Στο ρωσικό club δεν είχαν κανένα πρόβλημα να… εκτεθούν και το έκαναν με τον πιο γλυκό, χιουμοριστικό τρόπο. Πλέον αγαπάμε λίγο περισσότερο Ρουμπίν…