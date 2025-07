Το δικό της μήνυμα για τον ρόλο και την «αυταρχική διακυβέρνηση» της FIFA στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έστειλε η FIFPro μέσω μακροσκελούς επίσης ανακοίνωσης.

Τα «βέλη» της κατά της FIFA εξαπέλυσε η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro) μέσω μαρκοσκελούς της ανακοίνωσης.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (25/7) κοντά στο Άμστερνταμ, στην οποία συμμετείχε και ο ΠΣΑΠΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών), η FIFPro εξέφρασε την έντονη και αυξανόμενη ανησυχία της για τον τρόπο που η FIFA διαχειρίζεται το ποδόσφαιρο κάνοντας λόγο -μεταξύ άλλων- για «ανισότητες και δομικές καταχρήσεις», κατακεραυνώνοντας και το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Θυμίζουμε ότι η FIFPro εκπροσωπεί περισσότερους από 65.000 επαγγελματίες παίκτες στο ανδρικό και γυναικείο ποδόσφαιρο.

«Το υπερφορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, η έλλειψη επαρκούς σωματικής και ψυχικής αποκατάστασης, οι ακραίες συνθήκες διεξαγωγής αγώνων, η απουσία ουσιαστικού διαλόγου, καθώς και η συνεχιζόμενη αδιαφορία για τα κοινωνικά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, έχουν δυστυχώς μετατραπεί σε θεμέλια του επιχειρηματικού μοντέλου της FIFA. Ενός μοντέλου που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτών και παραμερίζει εκείνους που βρίσκονται στην καρδιά του παιχνιδιού.

Ως διεθνής συνδικαλιστική οργάνωση, η FIFPRO πιστεύει ακράδαντα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ''νέα εποχή'' στο ποδόσφαιρο χωρίς την προηγούμενη αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισοτήτων και των συστημικών καταχρήσεων που έχουν παγιωθεί στον χώρο. Δεν μπορεί να υπάρξει αυθεντικό θέαμα χτισμένο πάνω στην εξάντληση, τον αποκλεισμό και την εκμετάλλευση.

Η FIFA συνεχίζει συστηματικά να αγνοεί και να φιμώνει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι απαράδεκτο ένας οργανισμός που διεκδικεί ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο να κλείνει τα μάτια στις βασικές ανάγκες των παικτών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αποσύνδεσης ήταν το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο χαιρέτισε ο πρόεδρος Ινφαντίνο, παρά το γεγονός ότι διεξήχθη υπό συνθήκες ακραίες και απάνθρωπες, δείχνοντας ανησυχητική αδιαφορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και όταν πρόκειται για κορυφαίους αθλητές.

Αντίστοιχα, η πρόσφατη ανακοίνωση της FIFA που πανηγυρίζει την προσδοκία πώλησης έξι εκατομμυρίων εισιτηρίων για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετατοπίζει ξανά το επίκεντρο αποκλειστικά σε εμπορικά μεγέθη παραβλέποντας τις δομικές δυσκολίες που χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Γνωρίζει η FIFA πόσα χρήματα κερδίζει ένας παίκτης στην Αφρική; Είναι ενήμερη ότι σε πολλά μέρη του κόσμου οι μισθοί παραμένουν απλήρωτοι για εβδομάδες;

Η FIFPRO δεν αντιτίθεται στην οικονομική ανάπτυξη ή την εμπορική εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι αυτή η ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε αρχές δικαιοσύνης, σεβασμού και λογοδοσίας προς εκείνους που με το ταλέντο και την προσπάθειά τους καθιστούν το ποδόσφαιρο εφικτό: τους ποδοσφαιριστές.

Περισσότερο από ποτέ, η FIFPRO και τα 72 συνδεδεμένα συνδικάτα της επαναβεβαιώνουν τη σταθερή τους δέσμευση στην υπεράσπιση των εργασιακών, κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων των ποδοσφαιριστών παγκοσμίως. Θα συνεχίσουμε να καταγγέλλουμε τις καταχρήσεις και να απαιτούμε δίκαιες, αξιοπρεπείς και βιώσιμες συνθήκες για όλους τους παίκτες. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται υπεύθυνη ηγεσία, όχι αυτοκράτορες. Χρειάζεται λιγότερους αυταρχικούς μονολόγους και περισσότερο αυθεντικό, συμμετοχικό και διαφανή διάλογο».

There cannot be a new era of football if we do not first address the inequalities and structural abuses that run through it. There's no legitimate spectacle if it's built on exhaustion, exclusion and abuse.



In defence of players, #FIFPRO denounces FIFA’s autocratic governance ⤵