Ο θρύλος της ποδοσφαιρικής διαιτησίας, Πιερλουίτζι Κολίνα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη χρήση της φορητής κάμερας στο σώμα των διαιτητών κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ Συλλόγων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ φτάνει στο τέλος του, καθώς απόψε στις 22:00 η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν με φόντο το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Μια διοργάνωση που στη νέα της μορφή μπορεί να μην... έψησε και πολύ τους ποδοσφαιρόφιλους, σίγουρα όμως κατέγραψε και ορισμένα θετικά στοιχεία. Ένα εξ' αυτών, η χρήση φορητής κάμερας στο σώμα των διαιτητών. Μια ιδέα που, σύμφωνα με τον Πιερλουίτζι Κολίνα, ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχαν οι αρμόδιοι πριν την έναρξη του τουρνουά.

Ο θρυλικός Ιταλός ρέφερι εξήγησε πως η νέα αυτή «μέθοδος» εκτός από ενδιαφέρουσα για τους θεατές, που βλέπουν τη δράση και μέσα από τα μάτια του διαιτητή, είναι σημαντική και στην εκπαίδευση των διαιτητών, ειδικά σε περιπτώσεις που μπορεί να εξηγηθεί γιατί ένας ρέφερι δεν είδε κάποιο περιστατικό.

«Η επιτυχία της φορητής κάμερας ξεπερνά τις προσδοκίες μας. Σκεφτήκαμε ότι η χρήση της θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρουσα για τους θεατές και τα σχόλια που λάβαμε το επιβεβαιώνουν αυτό. Μας ρώτησαν ακόμη και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις συναντήσεις, ακόμη και σε άλλα αθλήματα.

Μπορούμε να δούμε τι βλέπει ο διαιτητής στο γήπεδο. Είναι υπέροχο για τον θεατή, αλλά είναι επίσης πολύ χρήσιμο για προπονητικούς σκοπούς, ειδικά για να εξηγήσουμε γιατί ο διαιτητής δεν είδε κανένα περιστατικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

