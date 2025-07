Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμες για τον αποψινό (13/7, 22:00) τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων, που εκτός από το τρόπαιο δίνει και αρκετά χρήματα στον νικητή.

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων είναι προ των πυλών, αφού απόψε στις 22:00 Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθούν στο Νιού Τζέρσεϊ και το «MetLife Stadium» για τον τίτλο του πρωταθλητή κόσμου.

Το κίνητρο για αμφότερες τις ομάδες είναι υψηλό, ωστόσο το χρηματικό έπαθλο που θα λάβει ο νικητής ανεβάζει ακόμη περισσότερο το... ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο που δόθηκε ποτέ σε διοργάνωση υπό την αιγίδα της FIFA. Σύμφωνα λοιπόν με τη Marca, η ομάδα που θα καταφέρει να επικρατήσει και να σηκώσει την κούπα, θα βάλει στα ταμεία της περί τα 42.8 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά μεγαλύτερο από όσα παίρνει ο νικητής του Champions League!

Ακόμη και ο ηττημένος όμως δεν θα φύγει με άδεια χέρια, αφού εκτιμάται ότι θα λάβει 34.2 εκατ. ευρώ, για την κατάληψη της δεύτερης θέσης στο τουρνουά. Φυσικά, αυτά τα χρήματα θα προστεθούν στο ποσό που έχουν ήδη εξασφαλίσει οι δυο φιναλίστ για την πορεία τους μέχρι τον τελικό, με τη FIFA να έχει μοιράσει έως τώρα πάνω από 1.7 δις ευρώ!

