Δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Όλμο όπως αναφέρουν τα ισπανικά ρεπορτάζ μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην Εθνική Ισπανίας.

Ο τραυματισμός του Ντάνι Όλμο στην Εθνική Ισπανίας σήμανε... συναγερμό στις τάξεις της Μπαρτσελόνα για τα επερχόμενα ματς, καθώς ο ισπανικός σύλλογος έχει τρία δύσκολα παιχνίδια μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων.

Ο Λαμίν Γιαμάλ «τρέχει» για να είναι έτοιμος αλλά όλα δείχνουν πως ο Όλμο δεν θα είναι διαθέσιμος για τα πλάνα του Φλικ. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Βαρκελώνη για να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις ωστόσο σύμφωνα με τη «Sport», θα χάσει τόσο τον αγώνα με τη Χιρόνα όσο και με τον Ολυμπιακό ενώ είναι αμφίβολος για το ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως η ενόχληση στη γάμπα θα τον κρατήσει περίπου τρεις εβδομάδες εκτός δράσης αλλά άπαντες περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων του προκειμένου να φανεί σε ποια ματς θα στερηθεί τις υπηρεσίες του η Μπαρτσελόνα, με την οποία φέτος μετράει ένα γκολ και δύο ασίστ σε δέκα συμμετοχές.

Το δημοσίευμα λέει: «Ο Όλμο αποχωρεί από την αποστολή της Ισπανίας και επιστρέφει στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε εξετάσεις λόγω μίας ενόχλησης στη γάμπα. Ο Φλικ χάνει ένα από τα πιο πολύτιμα όπλα του και θα πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις ενόψει των αγώνων με τη Χιρόνα και τον Ολυμπιακό. Η συμμετοχή του στο clásico κόντρα στη Ρεάλ είναι αμφίβολη»