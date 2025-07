Ακόμη μία σημαντική πτώση σημειώθηκε στις τιμές των εισιτηρίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, στην προσπάθεια της FIFA να γεμίσει τα γήπεδα των ΗΠΑ.

Η κατακόρυφη πτώση στις τιμές των εισιτηρίων στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 δεν είναι κάτι πρωτάκουστο στη φετινή διοργάνωση.

Ούτε η εικόνα χιλιάδων άδειων καθισμάτων σε προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν μεμονωμένη. Για αυτόν τον λόγο, η FIFA προσπαθεί με κάθε τρόπο να... δελεάσει τους φιλάθλους να βρεθούν στα γήπεδα που φιλοξενούν τους αγώνες γεμίζοντάς τα.

Την ίδια τακτική ακολουθεί και στον προσεχή ημιτελικό της Τσέλσι με την Φλουμινένσε στο «MetLife» του Νιού Τζέρσεϊ (8/7, 22:00), αφού ήδη οι τιμές των εισιτηρίων έπεσαν ραγδαία, από τα 473 δολάρια στα... 9,80 δολάρια!

"Tickets for Chelsea's match against Fluminense are on sale for £9.80" 🤔



Kaveh Solhekol reports on FIFA slashing ticket prices at the Club World Cup 🏆 pic.twitter.com/BMjJC5gxU0