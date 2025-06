Η FIFA μείωσε για άλλη μια φορά τις τιμές των εισιτηρίων για τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ Συλλόγων, αλλά στο Ίντερ Μαϊάμι-Αλ Αχλί αναμένεται να υπάρξουν αρκετές κενές θέσεις.

Ελπίζοντας να γεμίσει πολλές κενές θέσεις, η FIFA φέρεται να μειώνει τις τιμές των εισιτηρίων για τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στις 14 Ιουνίου, που θα φιλοξενήσει η Ίντερ Μαϊάμι.

Η εφημερίδα The Athletic αναφέρει ότι «δεκάδες χιλιάδες» θέσεις στο στάδιο Hard Rock, χωρητικότητας 65.326 θεατών, στο Miami Gardens της Φλόριντα, παραμένουν απούλητες για τον αγώνα μεταξύ της ομάδας του και της αιγυπτιακής Αλ Αχλί.

Η FIFA απέρριψε τον ισχυρισμό ότι είχαν πουληθεί λιγότερα από 20.000 εισιτήρια, επιμένοντας ότι ο αριθμός είναι «πολύ υψηλότερος», αλλά αρνήθηκε να δώσει ένα συγκεκριμένο σύνολο.

«Συστήνουμε πολλά νέα, επιτυχημένα κλαμπ από όλο τον κόσμο μέσω αυτού του τουρνουά που διοργανώνεται στις 11 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε η FIFA σε ανακοίνωσή της.

(Source: @TheAthleticFC)

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 10, 2025

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, τα εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα είχαν μειωθεί στα 55 δολάρια. Αυτή είναι η μισή τιμή από αυτήν που ήταν διαθέσιμη τον Μάιο, ενώ τα εισιτήρια κόστιζαν 230 δολάρια για τη φθηνότερη θέση τον Ιανουάριο και 349 δολάρια μετά την κλήρωση του Δεκεμβρίου.



Η FIFA διατηρεί τις τιμές σε υψηλότερο επίπεδο για αργότερα στη φάση των ομίλων, με την ελπίδα ότι το ενδιαφέρον θα αυξηθεί καθώς προχωρά το τουρνουά. Για παράδειγμα, ο τρίτος και τελευταίος αγώνας της Inter Miami στη φάση των ομίλων εναντίον της βραζιλιάνικης Palmeiras έχει εισιτήρια που ξεκινούν από 113 δολάρια. Ωστόσο, ο δεύτερος αγώνας της Inter Miami στον όμιλο εναντίον της πορτογαλικής Πόρτο στην Ατλάντα έχει διαθέσιμα εισιτήρια που ξεκινούν από τα 58 δολάρια.

Μεταξύ των ομάδων με τις υψηλότερες πωλήσεις στο τουρνουά μέχρι στιγμής, περιλαμβάνεται η Ρεάλ Μαδρίτης, με την ζήτηση ολοένα και να αυξάνεται, ειδικά από τότε που οι «μερένχες» επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή του νέου προπονητή Τσάμπι Αλόνσο και του καλοκαιρινού μεταγραφικού αποκτήματος Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο τουρνουά.

Ο αγώνας μεταξύ της Μπόκα Τζούνιορς με τη Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται επίσης σε ιδιαίτερα καλή πορεία, χάρη στον σημαντικό αργεντίνικο πληθυσμό στο Μαϊάμι, με την φθηνότερη θέση να κοστολογείται αυτή τη στιγμή περίπου στα 136 δολάρια.

«Είναι γεγονός ότι οι αγώνες που αφορούν την Μπόκα και τη Ρεάλ έχουν μεγάλη ζήτηση από τους οπαδούς. Αλλά δεν είναι οι μόνοι σύλλογοι που εμφανίζονται σε μια τέτοια λίστα και, μάλιστα, ο αγώνας με τις περισσότερες πωλήσεις περιλαμβάνει άλλους συλλόγους για αυτή την πρώτη διοργάνωση. Η ισχυρή διεθνής απήχηση έχει οδηγήσει οπαδούς από περισσότερες από 130 χώρες να κλείσουν το εισιτήριό τους για τη διοργάνωση. Οι 10 κορυφαίες χώρες ανά πώληση εισιτηρίων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενες από οπαδούς συλλόγων από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, το Μεξικό, τον Καναδά, τη Γερμανία, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία, την Ιαπωνία και την Ισπανία», δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Τζάνι Ινφαντίνο.