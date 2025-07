Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε από νωρίς προβάδισμα στον προημιτελικό με την Ντόρτμουντ χάρη στο γκολ του Γκονζάλο Γκαρθία που έφτασε τα τέσσερα στη διογάνωση.

Ο Γκονζάλο Γκαρθία βρήκε σε ακόμη ένα ματς τον δρόμο προς τα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ στον προημιτελικό της Ρεάλ απέναντι στην Ντόρτμουντ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Ο Γκιουλέρ σέντραρε ωραία στην καρδιά της άμυνας των Βεστφαλών και ο Γκαρθία εκτέλεσε με τη μία νικώντας από κοντά τον Κόμπελ για το 1-0 της Βασίλισσας στο 10'. Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ τη διοργάνωση για τον Ισπανό.

