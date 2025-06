Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τόνισε ότι συμφωνεί με τον Γιούργκεν Κλοπ, αλλά αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι το επάγγελμα μας και ότι είναι περήφανος που συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε θέση για την συζήτηση που γίνεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, συμφωνώντας με τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι παραδέχθηκε ότι το φορτωμένο πρόγραμμα απειλεί την υγεία των παικτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «Ίσως αυτό το τουρνουά μάς καταστρέψει σε βάθος χρόνου μέσα στη σεζόν».

Η απάντηση του Πεπ στα λόγια του Κλοπ:

«Παιχνίδι με το παιχνίδι, μήνα με το μήνα, θα δούμε. Και ίσως τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο... θα είμαστε μια καταστροφή. Θα είμαστε εξαντλημένοι. Ίσως το Παγκόσμιο Κύπελλο να μας καταστρέψει. Δεν ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή μας που συμβαίνει αυτό. Θα ήθελα να έχω δύο μήνες για να προετοιμαστώ για την επόμενη σεζόν; Ναι. Θα ήθελα να ξεκουραστώ για την επόμενη σεζόν; Ναι. Αλλά έτσι είναι. Και μας αξίζει αυτό που έχουμε κάνει στο παρελθόν για να είμαστε εδώ».

Επιπλέον, όταν ο Πεπ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους να απαντήσει για τις διακοπές που γίνονται μέχρι στιγμής στα ματς του Μουντιάλ Συλλόγων ανέφερε ότι: «Μπορεί να είμαι εξωπραγματικός προπονητής αλλά δεν μπορώ ακόμα να ελέγξω τον κεραυνό και την αστραπή, οπότε ζητώ συγγνώμη»

Επίσης ο Καταλανός αποθέωσε την Αλ Χιλάλ: «Πρόκειται για μία πολύ καλή ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή, τον Σιμόνε Ιντζάγκι και με παίκτες όπως ο Ρουμπέν Νέβες, ο Μιλινκόβιτς Σάβιτς και ο Μίτροβιτς που είναι παίκτες παγκόσμιας κλάσης, και αφού μπορούν να παίξουν τόσο καλά όπως έπαιξαν με την Ρεάλ Μαδρίτης τότε σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς».

Η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει τον αγώνα της για τη φάση των «16» εναντίον της Αλ Χιλάλ στο Ορλάντο τα ξημερώματα της Τρίτης (1/7, 04:00).

