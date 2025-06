Έξαλλος ο Μαρέσκα: «Δεν γίνεται να διακόπτεται αγώνας για δυο ώρες»

Ο τεχνικός των «μπλε» εμφανίστηκε άκρως εκνευρισμένος με το γεγονός πως ο αγώνας απέναντι στην Μπενφίκα (4-1) διεκόπη για σχεδόν δυο ώρες, υπό τον φόβο καταιγίδας.

Το παιχνίδι της Μπενφίκα με την Τσέλσι για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για την πρόκριση των «μπλε» με 4-1 στην παράταση.

Πολύ περισσότερο θα συζητιέται για την σχεδόν δίωρη διακοπή λίγο πριν το φινάλε του ενενηντάλεπτου. Συγκεκριμένα, στο 85ο λεπτό, ο ρέφερι της συνάντησης σταμάτησε το ματς, υπό τον φόβο πιθανής καταιγίδας, βάσει και του πρωτοκόλλου που υπάρχει.

Η κίνηση αυτή δεν άρεσε καθόλου στον Έντσο Μαρέσκα, με τον προπονητή των Λονδρέζων να είναι έξαλλος μετά το φινάλε, σε έναν αγώνα που κράτησε συνολικά σχεδόν πέντε ώρες!

«Δεν είναι ποδόσφαιρο το να σταματάς ένα παιχνίδι για δυο ώρες. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι φυσιολογικό να μη δέχεσαι φάσεις για 85 λεπτά και μετά τη διακοπή να κινδυνεύεις», τόνισε ο Μαρέσκα, αφήνοντας στη συνέχεια αιχμές για την όλη διοργάνωση.

«Όταν έξι-επτά παιχνίδια διακόπτονται, τότε κάτι δεν πάει καλά».

🚨⚠️ Enzo Maresca: “It’s not football to suspend a game for two hours. It’s not acceptable”. pic.twitter.com/ItSHQR2ccZ