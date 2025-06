FIFA: Ξεκινά έρευνα για ρατσιστικό περιστατικό με Καμπράλ και Ρούντιγκερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Η FIFA άσκησε πειθαρχική δίωξη στον αμυντικό της Πατσούκα, Γκουστάβο Καμπράλ, μετά από καταγγελία του Αντόνιο Ρούντιγκερ για ρατσιστική επίθεση στον πρόσφατο αγώνα των δύο ομάδων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η FIFA άνοιξε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Γκουστάβο Καμπράλ, αμυντικού της Πατσούκα, μετά από καταγγελία ρατσιστικής προσβολής προς τον Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Ιουνίου στη Σάρλοτ, σε αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στον όμιλο Η’.

Στα τελευταία λεπτά του ματς, οι δύο παίκτες ήρθαν σε αντιπαράθεση, με τον Ρούντιγκερ να κατηγορεί τον Καμπράλ για ρατσιστικό σχόλιο. Ο Μεξικανός αμυντικός αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά η FIFA, εξετάζοντας τα στοιχεία του αγώνα, αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβληθεί κάποια ποινή, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, δήλωσε μετά το παιχνίδι πως στηρίζουν απόλυτα τον Ρούντιγκερ και πως σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά.

Χαρακτηριστικά η FIFAΑ ανέφερε σε ανακοίνωση της: «Αφού αξιολόγησε τα πρακτικά του αγώνα, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA κίνησε διαδικασίες εναντίον του παίκτη της Πατσούκα, Γκουστάβο Καμπράλ, σε σχέση με το περιστατικό μεταξύ αυτού και του Αντόνιο Ρούντιγκερ»

BREAKING: FIFA opens case against Gustavo Cabral after allegations that he racially abused Antonio Rudiger. @MarioCortegana pic.twitter.com/4kt5iNcsgu