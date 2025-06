Την κακή κατάσταση των γηπέδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 επέκρινε ο Λουίς Ενρίκε με μία χαρακτηριστική ατάκα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, μετά τη νίκη της με 2-0 επί των Σιάτλ Σάουντερς.

Ο Λουίς Ενρίκε είδε την ομάδα του να επικρατεί εύκολα, όμως δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με τον αγωνιστικό χώρο του «Lumen Field». Το συγκεκριμένο γήπεδο έχει κανονικά τεχνητό χλοοτάπητα, αλλά για τις ανάγκες του τουρνουά αυτός αντικαταστάθηκε από υβριδικό γρασίδι. Κάτι που δυσχέρανε το έργο των ποδοσφαιριστών, όπως υπογράμμισε και ο προπονητής των Παριζιάνων.

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ένα γήπεδο του ΝΒΑ γεμάτο με τρύπες. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει eliναι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και αυτό το λέω από τη μέρα που νικήσαμε. Η μπάλα αναπηδά σχεδόν σαν να ήταν... κουνέλι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ενρίκε μετά την πρόσφατη νίκη της Παρί, συμπληρώνοντας:



«Το συγκεκριμένο γήπεδο στέγνωσε μέσα σε δέκα λεπτά, παρά το ότι το πότισαν στο ημίχρονο. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για το παιχνίδι μας». Τα σχόλια του Ενρίκε για τον αγωνιστικό χώρο έρχονται μερικές ώρες μετά το... κράξιμο του Τζουντ Μπέλινγκχαμ για την ποιότητα του χλοοτάπητα των γηπέδων.

