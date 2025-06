Έχοντας ήδη προκριθεί στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι βρήκαν ευκαιρία για χαλάρωση στην παραλία, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να «κλέβει» την παράσταση.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει το χρέος της μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 νικώντας Ουιντάντ και Αλ Αΐν. Με το απόλυτο 2/2, οι Citizens εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στη φάση των «16» της διοργάνωσης, ενώ εκκρεμεί και το ματς με τη Γιουβέντους (26/06, 22:00) που θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο.

Η πρόωρη πρόκριση έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα να... λιαστούν στην παραλία κάνοντας χαλαρή προπόνηση, με τον Καταλανό τεχνικό να δείχνει την κλάση του αποδεικνύοντας ότι ακόμη δεν έχει ξεχάσει την... τέχνη!

Two touch on the beach with the boss 🫡 pic.twitter.com/GRL6IqMUUu