Παρά τη φημολογούμενη μετακίνησή του στην Γαλατάσαραϊ, ο Ιλκάι Γκουντογκάν ξεκαθάρισε τη θέση του δηλώνοντας «χαρούμενος» στην Μάντσεστερ Σίτι ενόψει του τελευταίου έτους στο συμβόλαιό του.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν αποτελεί έναν από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές στις τάξεις των φιλάθλων της Μάντσεστερ Σίτι. Ωστόσο πρόσφατα, το μέλλον του 34χρονου μέσου συνδέθηκε στενά με την Τουρκία και την Γαλατάσαραϊ που έμοιαζε ως ο επικρατέστερος επόμενος προορισμός της καριέρας του.

Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η... καρδιά του Γκουντογκάν χτυπάει δυνατά στο Μάντσεστερ για τη Σίτι. Ο Γερμανός, που είχε αποχωρήσει από τους Citizens το 2023 για την Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στη Σίτι τον Αύγουστο του 2024. Του απομένει ακόμη ένας χρόνος μιας και το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι και ο ίδιος δήλωσε ότι θα είναι «παρών» στο ρόστερ της Σίτι και την επόμενη σεζόν.

«Θα παραμείνω στη Σίτι αυτό το καλοκαίρι, έτσι νομίζω. Έχω συμβόλαιο για ακόμη ένα έτος, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και όλοι το ξέρουν αυτό. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο που παίζω και είμαι αφοσιωμένος. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχω αρκετά χρόνια μπροστά μου για να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που το έχω αποδείξει, την περασμένη σεζόν δεν έχασα ούτε ένα παιχνίδι. Είμαι σε φόρμα, αισθάνομαι πολύ καλά και θέλω να παίξω σε αυτό το επίπεδο για πολύ καιρό ακόμη», δήλωσε ο Γκουντογκάν, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί για την Τουρκία. Για την ώρα, ρίχνει το βάρος του στην προσπάθεια της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Ilkay Gundogan says he is keen to see out the final year of his contract with Manchester City and wants to continue playing at the highest level for 'much longer' 💬 pic.twitter.com/pqQRU0PdsR