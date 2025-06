Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Νίκολας Τζάκσον στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε για επικίνδυνο μαρκάρισμα σε παίκτη της Φλαμένγκο.

Στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, η Τσέλσι έχασε και το ματς απέναντι στην Φλαμένγκο (3-1 οι Βραζιλιάνοι), αλλά και τον Νίκολας Τζάκσον μετά την κόκκινη που δέχθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιθετικός των Μπλε πέρασε στο ματς στο 64ο λεπτό, μόνο και μόνο για να αποβληθεί τέσσερα λεπτά αργότερα. Μετά από ένα άσχημο τάκλιν τον αντίπαλό του, ο διαιτητής τού έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα και τον απέβαλε από το παιχνίδι μετά τη... σύντομη παρουσία του. Ο Τζάκσον θα έχασε φυσικά την τελευταία αγωνιστική των ομίλων στην οποία η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Εσπεράνς, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16».

Mikel didn’t hold back 😳



“Jackson needs to have a look at himself.”

John Obi Mikel had plenty to say after that red card.



