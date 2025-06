Η Λατινική Αμερική «σαρώνει» στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Παραμένει αήττητη έπειτα από 8 ματς!

Δεν έχουν σταματημό οι Λατινοαμερικάνοι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, καθώς παραμένουν αήττητοι απέναντι στις ομάδες της Ευρώπης και των υπολοίπων ηπείρων.

Σε μια διοργάνωση που μέχρι πρότινος θεωρούνταν... βιτρίνα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής ήρθαν για να θυμίσουν σε όλους ότι η καρδιά του ποδοσφαίρου χτυπά το ίδιο δυνατά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 έχει εξελιχθεί σε μια επίδειξη αντοχής και ποιότητας από τις ομάδες της Νότιας Αμερικής, που όχι μόνο στέκονται όρθιες απέναντι στους ευρωπαϊκούς κολοσσούς, αλλά τους νικούν κατά κράτος.

South American teams unbeaten at Club World Cup.



But, but European Football is the only decent Football we are told. ☺️ pic.twitter.com/aD7JuJgAPG