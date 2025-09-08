Μαρινάκης - Μποταφόγκο: «Σενάρια για είσοδό του στον σύλλογο»
Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Τέκτορ, προκειμένου η Μποταφόγκο να αποτελέσει μέρος του πολυσυλλογικού δικτύου που διαχειρίζεται ο όμιλός του. Οπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκτά μετοχές στη βραζιλιάνικη ομάδα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει άμεσα η καθημερινή λειτουργία του κλαμπ.
Αν και ο Τέκτορ θα παραμείνει με μειοψηφικό ποσοστό, δεν αποκλείεται να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο, ακόμη και ως επικεφαλής. Το deal βρίσκεται σε φάση διευκρινίσεων, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία.
John Textor está fechando um acordo com Evangelos Marinakis para que o Botafogo passe a integrar a rede multi-clubes do grego.— Informa Fogo (@informafogo) September 8, 2025
Alguns pontos ainda precisam ser definidos, mas o caminho natural é que, caso se confirme, John Textor se torne sócio minoritário. Isso, porém, não… pic.twitter.com/DQNgYW2NgM
