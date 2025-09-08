Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», ο Τζον Τέκτορ κατέληξε σε συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ώστε η Μποταφόγκο να ενταχθεί στο δίκτυο πολλαπλών συλλόγων που διαχειρίζεται ο όμιλος του Έλληνα εφοπλιστή.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ», ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Τέκτορ, προκειμένου η Μποταφόγκο να αποτελέσει μέρος του πολυσυλλογικού δικτύου που διαχειρίζεται ο όμιλός του. Οπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκτά μετοχές στη βραζιλιάνικη ομάδα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει άμεσα η καθημερινή λειτουργία του κλαμπ.

Αν και ο Τέκτορ θα παραμείνει με μειοψηφικό ποσοστό, δεν αποκλείεται να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο, ακόμη και ως επικεφαλής. Το deal βρίσκεται σε φάση διευκρινίσεων, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία.