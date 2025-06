Η Ζάλτσμπουργκ ξεκίνησε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, νικώντας 2-1 την Πατσούκα (19/6) σε ένα παιχνίδι που διεκόπη για 90 λεπτά λόγω έντονης βροχόπτωσης στο Σινσινάτι.

Σπουδαία νίκη για την Ζάλτσμπουργκ με 2-1 απέναντι στην Πατσούκα στο Σινσινάτι, στο πρώτο τους παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025. «Ήρωας» για τους Αυστριακούς ο Καρίμ Ονισίβο, ο οποίος πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 55' και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με κεφαλιά στο 76ο λεπτό.

