Το βραβείο της πιο άβολης συνάντησης πήρε αυτή ανάμεσα σε Γιουβέντους και Τραμπ με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ρωτά τους παίκτες εάν θα δέχονταν γυναίκα στην ομάδα.

Ένα απρόσμενο και αρκετά αμήχανο περιστατικό «σημάδεψε» την επίσκεψη παικτών της Γιουβέντους στον Λευκό Οίκο, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 απέναντι στην Αλ Αΐν, στην Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της δεύτερης προεδρικής του θητείας, υποδέχθηκε μέλη της ομάδας, μεταξύ αυτών και τους Αμερικανούς διεθνείς Γουεά και ΜακΚένι, για μια εθιμοτυπική συνάντηση. Ωστόσο, το ήδη τεταμένο κλίμα χάλασε όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη ερώτηση στους ποδοσφαιριστές των Μπιανκονέρι.

«Θα μπορούσε μια γυναίκα να παίξει στην ομάδα σας, παιδιά;» ρώτησε ο Τραμπ απευθυνόμενος τους παίκτες, οι οποίοι απλώς χαμογέλασαν αμήχανα, χωρίς να απαντήσουν. Ο πρόεδρος, όμως, δε σταμάτησε εκεί. Απευθύνθηκε μετά στο γενικό διευθυντή της «Γιούβε», Νταμιέν Κομόλι, ο οποίος απάντησε διπλωματικά: «Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα γυναικών». Ο Τραμπ συνέχισε, λέγοντας: «Ναι, αλλά οι γυναίκες θα πρέπει να παίζουν με γυναίκες».

Trump asks the Juventus players standing behind him if women could make their team and tries to bait them into endorsing his transphobia pic.twitter.com/cJymDAmcSd