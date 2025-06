Κανσέλο μετά την ισοπαλία με Ρεάλ: «Είμαι ένας απλός φίλος της Μπαρτσελόνα, την αγαπώ»

Ο άσος της Αλ Χιλάλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Μπαρτσελόνα, μετά την ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (1-1), για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ Συλλόγων.

Μπορεί στον αγωνιστικό χώρο να μην ξεχώρισε με την απόδοσή του, και ο Σιμόνε Ιντζάγκι στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Αλ Χιλάλ να τον έκανε αλλαγή, ωστόσο ο Ζοάο Κανσέλο έκανε «αισθητή» την παρουσία του μετά το πέρας της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης (1-1), για την 1η αγωνιστική στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Πορτογάλος full back στο flash interview μετά τον αγώνα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την... πρώην ομάδα του και «μισητή» αντίπαλο των Μαδριλένων, Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως αγαπάει πολύ τον σύλλογο και πέρασε όμορφες στιγμές όσο αγωνίστηκε με τα «μπλαουγκράνα».

«Είμαι ένας ακόμη φίλος της Μπαρτσελόνα. Τους αγαπώ. Πέρασα πολύ όμορφες στιγμές όσο αγωνίστηκα εκεί και λατρεύω το ρόστερ της Μπάρτσα» είπε χαρακτηριστικά ο 31 ετών άσος, που αποθέωσε και τον Βινίσιους Τζούνιορ, τονίζοντας πως αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του πλανήτη.

