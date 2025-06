Η Ρίβερ Πλέιτ μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αφού επικράτησε εύκολα 3-1 της Ουράβα Ρεντ Ντάιμοντς.

Η Ρίβερ Πλέιτ επικράτησε 3-1 της Ουράβα Ρεντς και μπήκε ιδανικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Οι Ιάπωνες το πάλεψαν, αλλά η διαφορά στον... αέρα ήταν εμφανής, μιας και οι Αργεντινοι πέτυχαν τρία γκολ με κεφαλιές.

Facundo Colidio breaks the deadlock for River Plate



