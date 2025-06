Η Μπάγερν έκανε φύλλο και φτερό από το πρώτο ημίχρονο την άσημη Όκλαντ Σίτι, την οποία κέρασε έξι γκολ σε ένα 45λεπτο στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Η διαφορά ποιότητας ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά ανάμεσα σε Μπάγερν και Όκλαντ Σίτι. Στην πρεμιέρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025, οι Βαυαροί έστησαν πάρτι από το ημίχρονο κόντρα στην ομάδα από την Ωκεανία, καθώς προηγήθηκαν με 6-0 από το πρώτο 45λεπτο. Τον χορό των γκολ άνοιξε η κεφαλιά του Κομάν μόλις στο 6΄, προτού ακολουθήσει καταιγισμός μέσα σε ένα εκρηκτικό τετράλεπτο. Μπόι, Ολίσε και Κομάν βρήκαν δίχτυα από το 18΄έως το 22΄για το 4-0, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους βρήκαν δίχτυα οι Μίλερ και Ολίσε για το 6-0 του πρώτου μέρους.

