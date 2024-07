Ο Γιουσέιν Μπολτ επέλεξε τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας σε αυτή επτά σπρίντερ και πέντε Τζαμαϊκανούς.

Ο Γιουσέιν Μπολτ δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, όταν ο Τζαμαϊκανός σταρ αποσύρθηκε από τον στίβο, δοκίμασε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο.

Τώρα και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ο 38χρονος Μπολτ, μαζί με τον Μο Φάρα, επέλεξε τη δική του ιδανική 11άδα, που θα τη διέκρινε η ταχύτητα καθώς επέλεξε οκτώ σπρίντερ.

