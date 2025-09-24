Νίκολιτς: «Ο Καλοσκάμης αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δημήτρη Καλοσκάμη.

Η ΑΕΚ έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναδείχθηκε MVP, με γκολ και ασίστ, ενώ ο προπονητής του, Μάρκο Νίκολιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια γι' αυτόν στις δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε ίσως υπερβολικά την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.

Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε εννιά νέα πρόσωπα σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο.

Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη. Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία.

Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου».