Νίκολιτς: «Ο Καλοσκάμης αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Η ΑΕΚ έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-1. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναδείχθηκε MVP, με γκολ και ασίστ, ενώ ο προπονητής του, Μάρκο Νίκολιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια γι' αυτόν στις δηλώσεις του στην Cosmote TV.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε ίσως υπερβολικά την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.
Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε εννιά νέα πρόσωπα σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο.
Δείτε ΕπίσηςΒαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας: Λεβαδειακός, ΟΦΗ, ΑΕΚ και Άρης το 2Χ2
Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη. Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία.
Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.