Ένταση δίχως τέλος στη Νίκαια, καθώς οι οπαδοί των Νις και Ρόμα ήρθαν σε σύγκρουση έξω από το γήπεδο πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων, μερικές ώρες μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ατόμων.

Δεν λέει να κοπάσει το «εκρηκτικό» κλίμα μεταξύ των οπαδών της Νις και της Ρόμα στη Γαλλία. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται απόψε (24/9, 22:00) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε ένα ματς που μυρίζει... μπαρούτι το τελευταίο 24ωρο.

Λίγο πριν τη σέντρα στην «Allianz Riviera» της Νίκαιας, οπαδοί και των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια έξω από το γήπεδο και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας που προχώρησε στη χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει την συμπλοκή αποκαθιστώντας την τάξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας επιτέθηκαν σε εκείνους της Ρόμα πετώντας τους διάφορα αντικείμενα, αλλά και μπουκάλια. Η παρέμβαση των Αρχών ήταν καίρια, αλλά υπάρχουν ήδη φόβοι για νέες συγκρούσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Θυμίζουμε ότι μόλις 24 ώρες πριν, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, μιας και μερίδα φιλάθλων και από τις δύο πλευρές είχαν δώσει ραντεβού θανάτου. Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν κομβικής σημασίας, οδήγησε στη σύλληψη 100 και πλέον ultras, ενώ επίσης κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα όπως σιδερογροθιές και σιδερένιες ράβδοι.