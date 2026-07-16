Αργεντινή: 10/7/2021, η ημέρα που άλλαξε τη νεότερη ιστορία της «αλμπισελέστε»

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης χορεύει στους ρυθμούς του Μέσι και της παρέας του που πάνε για το back to back στις κατακτήσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων και ο Φώτης Καρακούσης στέκεται στην ημερομηνία που άλλαξε τη νεότερη ιστορία της «αλμπισελέστε».

Η Αργεντινή από την εποχή του τεράστιου Ντιέγκο Μαραντόνα έχει καταφέρει να πετύχει κάτι που καμία άλλη Εθνική ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Να αποκτήσει φανατικούς φίλους και εκτός χώρας. Σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν την Βραζιλία, την Γερμανία, την Ολλανδία ακόμα και την Αγγλία με την ελπίδα να γυρίσει η κούπα σπίτι της, αλλά αυτό που συμβαίνει με την Αργεντινή δεν έχει προηγούμενο.

Μια Εθνική ομάδα που πέρασε πολλά, αμφισβητήθηκε όσο καμία, έφτασε στο σημείο να υπάρχει γκρίνια ακόμα και για τον Μέσι, με συνέπεια ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη (είπαμε ο Ντιέγκο είναι Θεός όχι παίκτης), να αποφασίζει να αποχωρήσει από την αγαπημένη όλων των Αργεντινών.

Ήταν η περίοδος που η «αλμπισελέστε» δεν μπορούσε να κατακτήσει τίποτα, ούτε Παγκόσμιο Κύπελλο, ούτε Copa America. Έφτανε στην πηγή όπως το 2014 στον τελικό του Μουντιάλ όταν και έχασε από την Γερμανία στην Βραζιλία και το 2015 και 2016 όταν είδε την Χιλή να της στερεί και τις δύο φορές το Copa America και δεν έπινε νερό. Μια περίοδος που η γκρίνια και οι αφορισμοί ήταν σε καθημερινή βάση.

Οι προπονητές άλλαζαν ο ένας μετά τον άλλον, ο Μέσι όπως αναφέραμε από υπερπαίκτης είχε μετατραπεί σε λούζερ (ναι το ακούγαμε και το διαβάζαμε και αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα που η υπερβολή είναι η δεύτερη φύση μας, αλλά και από την Αργεντινή). Πραγματικά για όσους ασχολούμαστε για τους δικούς μας λόγους με την συγκεκριμένη Εθνική, όλα έδειχναν όχι απλά μαύρα, αλλά κατάμαυρα.

Η αισιοδοξία είχε χαθεί, από την στιγμή που και μόλις ανέλαβε ο νυν τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι ξεκίνησε με μεγάλη αποτυχία. Γιατί αποτυχία είναι η 3η θέση στο Copa America του 2019. Ο με διαφορά του δεύτερου πιο πετυχημένος προπονητής της Αργεντινής, στηρίχθηκε όσο κανείς δεν περίμενε, κατάφερε να κάνει τον Μέσι να γυρίσει πίσω και έτσι φτάσαμε στην ημέρα που άλλαξε όλη η σύγχρονη ιστορία της «αλμπισελέστε».

Ποια είναι αυτή η ημέρα; Μα φυσικά μιλάμε για τις 10/7/2021, όταν στο κατάμεστο Στάδιο Μαρακανά της Βραζιλίας, η Αργεντινή με γκολ του Ντι Μαρία στο 22' νίκησε με 1-0 την «Σελεσάο» και κατάφερε να πάρει τίτλο για πρώτη φορά μετά από 28 ολόκληρα χρόνια. Εκείνη την ημέρα ήταν σαν να έφυγε ένα τεράστιο βαρίδι από τις πλάτες όλων. Ήταν μια λύτρωση για έναν λαό που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο και την Εθνική του ομάδα.

Από τις 10/7/2021 η «αλμπισελέστε» πέταξε από πάνω της τον μανδύα της ομάδας που δεν ήξερε τον τρόπο να κερδίσει κούπες και έκανε δικό της ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ (2022) και ακόμα ένα Copa America στις ΗΠΑ (2024). Και όλα αυτά με τον Μέσι που είχε αποφασίσει να σταματήσει, να έχει γυρίσει καλύτερος από πριν και να είναι ο ηγέτης που θα ήθελε κάθε ομάδα στον πλανήτη.

Και επειδή μπορείτε να πείτε πως κάποια στιγμή η Αργεντινή θα έφτανε στον τίτλο, απλά δείτε την Αγγλία που από το 1966 και το μοναδικό Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει κατακτήσει, δεν έχει καταφέρει να πάρει έναν μεγάλο τίτλο, παρότι κατά καιρούς είχε σπουδαίες φουρνιές ποδοσφαιριστών και φτάνει κοντά στο να το πετύχει. Αν είναι μία φορά δύσκολο το να φτάσεις στην πηγή, το να το κάνεις πίνοντας και νερό είναι 10 φορές.

Και κακά τα ψέματα αν η «αλμπισελέστε» δεν είχε καταφέρει να πιει το νερό στις 10 Ιουλίου του 2021 στο Μαρακανά, ενδεχομένως η ιστορία να ήταν εντελώς διαφορετική. Όμως επειδή με τα αν δουλειά δεν γίνεται, η Αργεντινή του Μέσι εκείνη την ημέρα έδειξε σε όλους και κυρίως στην ίδια πως μπορεί να φτάσει ως το τέλος και την συνέχεια την γνωρίζουμε όλοι.

Μια συνέχεια που κάποιοι ελπίζουμε να ολοκληρωθεί με ονειρικό τρόπο την Κυριακή. Να πάρει ο Μέσι με τους σωματοφυλακές του ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το δεύτερο συνεχόμενο και τέταρτο συνολικά και να περάσουν στο ποδοσφαιρικό πάνθεον. Ο μεγάλος Ντιέγκο θα τους βλέπει από εκεί ψηλά και θα γλεντήσει με την ψυχή του αν έρθει η νίκη κόντρα στην Ισπανία. Το είπε άλλωστε και ο αρχηγός πως ο «Μαραντόνα το απολαμβάνει από εκεί ψηλά» όπως απολαμβάνουμε όλοι μας αυτή την Εθνική!

ΥΓ: Ο Σκαλόνι εκτός από το ότι έπεισε τον Μέσι να επιστρέψει, έκανε κάτι πολύ απλό. Γνωρίζοντας πως ο σούπερ σταρ του είναι μεγάλος σε ηλικία, κατέβαζε ενδεκάδες με παίκτες που είναι έτοιμοι να «πεθάνουν» για τον σπουδαίο συμπαίκτη τους και τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν απόλυτα.

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