Το αδιαχώρητο επικράτησε στους δρόμους του Πράσινου Ακρωτηρίου κατά την επιστροφή της αποστολής από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ποδοσφαιρικής ιστορίας τους στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου κατάφερε να φτάσει μέχρι τα νοκ-άουτ και τη φάση των «32»!

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, πάλεψε με νύχια και με δόντια για την πρόκριση, άγγιξε το παραμύθι και στο τέλος έπεσε μαχόμενο, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλου του φίλαθλου κόσμου. Οι ντόπιοι ωστόσο είχαν έναν λόγο παραπάνω για να ζητωκραυγάζουν...

Κατά την άφιξη της αποστολής πίσω στην πατρίδα τους συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που συνόδευσε το πούλμαν, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα στους στενούς δρόμους του νησιού της Αφρικής.

Μετά από λίγο μάλιστα οργανώθηκε και ειδική εκδήλωση όπου οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό σταφ γνώρισαν την αποθέωση από τη λαοθάλασσα που είχε συγκεντρωθεί γύρω τους.