Η Αίγυπτος παιδεύτηκε, αλλά λύγισε μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι την Αυστραλία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένα ακόμα θρίλερ της φάσης των «32» έφτασε στο τέλος τους, με την Αίγυπτο να λυγίζει στη ρώσικη ρουλέτα την Αυστραλία και να κλείνει μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν και οι Φαραώ προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος, τα Καγκουρό έφεραν το ματς στα ίσα νωρίς στην επανάληψη και οδήγησαν την αναμέτρηση σε παράταση και πέναλτι με το τελικό 1-1.

Μπροστά στην άσπρη βούλα ωστόσο οι Αιγύπτιοι αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι, ευστόχησαν και στις τέσσερις εκτελέσεις και πήραν την πρόκριση στη φάση των «16» για πρώτη φορά στην ιστορία τους.