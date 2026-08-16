Αίγυπτος: Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, λιποθύμησε ο προπονητής
Ο Χοσάμ Χασάν είχε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, κρίνοντας από τη σπουδαία πορεία της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εντούτοις η ζωή του έχει πάρει περίεργη τροπή, κρίνοντας από αυτά που μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρας...
Βλέπετε, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια τσακωμού που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του, με την εμπλοκή των... δύο συζύγων του, καταλήγοντας στο νοσοκομείο!
Ο λόγος για την Νταν Αντάμ και τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί, με τα σχετικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι υπάρχει διχογνωμία αναφορικά με το αν η δεύτερη είναι ακόμη σύζυγος του Χασάν ή αν έχουν πάρει διαζύγιο.
Οι Αιγύπτιοι μεταδίδουν ότι το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή στα νότια της χώρας και μάλιστα ήταν τέτοια η έκτασή του που χρειάστηκε να παρέμβουν οι αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει και βίντεο από το σκηνικό...
Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026
A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO
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