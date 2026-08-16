Αίγυπτος: Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, λιποθύμησε ο προπονητής

Αίγυπτος: Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, λιποθύμησε ο προπονητής

Γιάννης Πολιάς
Αίγυπτος: Τσακώθηκαν οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν, λιποθύμησε ο προπονητής

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Μία απίστευτη ιστορία που αφορά τον Χοσάμ Χασάν και τις... δύο συζύγους του μεταδίδουν αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Ο Χοσάμ Χασάν είχε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, κρίνοντας από τη σπουδαία πορεία της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εντούτοις η ζωή του έχει πάρει περίεργη τροπή, κρίνοντας από αυτά που μεταδίδουν ΜΜΕ της χώρας...

Βλέπετε, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια τσακωμού που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του, με την εμπλοκή των... δύο συζύγων του, καταλήγοντας στο νοσοκομείο!

Ο λόγος για την Νταν Αντάμ και τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί, με τα σχετικά ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι υπάρχει διχογνωμία αναφορικά με το αν η δεύτερη είναι ακόμη σύζυγος του Χασάν ή αν έχουν πάρει διαζύγιο.

Οι Αιγύπτιοι μεταδίδουν ότι το περιστατικό καταγράφηκε σε περιοχή στα νότια της χώρας και μάλιστα ήταν τέτοια η έκτασή του που χρειάστηκε να παρέμβουν οι αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει και βίντεο από το σκηνικό...

 
@Photo credits: Associated Press
     

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