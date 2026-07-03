Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos by Interwetten και τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, με όλα τα νέα από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων στην Ολλανδία και τις μεταγραφικές εξελίξεις.

Στις 21:00 η φάση των «32» του Μουντιάλ συνεχίζεται με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αυστραλία και Αίγυπτο, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7) θα κριθεί και το τελευταίο εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης, με την Κολομβία να κοντράρεται με την Γκάνα στις 04:30 (ΕΡΤ1), ενώ στη 01:00 η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2).