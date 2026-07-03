Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το Αυστραλία - Αίγυπτος
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, με όλα τα νέα από τις προετοιμασίες των ελληνικών ομάδων στην Ολλανδία και τις μεταγραφικές εξελίξεις.
Στις 21:00 η φάση των «32» του Μουντιάλ συνεχίζεται με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Αυστραλία και Αίγυπτο, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7) θα κριθεί και το τελευταίο εισιτήριο για τους «16» της διοργάνωσης, με την Κολομβία να κοντράρεται με την Γκάνα στις 04:30 (ΕΡΤ1), ενώ στη 01:00 η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Αυστραλία - Αίγυπτος (21:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (01:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Κολομβία - Γκάνα (04:30,ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
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