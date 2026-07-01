Η Γαλλία έκανε το 2-0 απέναντι στη Σουηδία με τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το... καθαρίζει η Γαλλία! Οι Τρικολόρ έκαναν το 2-0 με τον Μπαρκολά κόντρα στη Σουηδία στο 53' και πήραν σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «16».

Τσουαμενί, Ολίσε και Μπαρκολά συνδυάστηκαν υποδειγματικά, με τον τελευταίο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μέσα από την περιοχή.