Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία: Το γκολ του Νούσα μέσα από το τέρμα
Ένα γκολ που δεν θα το ξεχάσει ποτέ σημείωσε ενάντια στην Ακτή Ελεφαντοστού ο Αντόνιο Νούσα, που με καταπληκτικό διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 για τη Νορβηγία στο ματς για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου - με τους Σκανδιναβούς να επικρατούν εντέλει με 2-1 και να παίρνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση.
Και μπορεί ο ιδανικός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς το πόσο εντυπωσιακό ήταν το τέρμα αυτό να είναι η θέαση του βίντεο, εντούτοις μία τρομερή φωτογραφία από την κάμερα που βρισκόταν μέσα στο τέρμα αναδεικνύει το πόσο... σοκαρίστηκαν συμπαίκτες και αντίπαλοι από το υπέροχο σουτ του Σκανδιναβού!
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