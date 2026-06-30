Δείτε την τρομερή φωτογραφία από το γκολ του Νούσα ενάντια στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ένα γκολ που δεν θα το ξεχάσει ποτέ σημείωσε ενάντια στην Ακτή Ελεφαντοστού ο Αντόνιο Νούσα, που με καταπληκτικό διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 για τη Νορβηγία στο ματς για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου - με τους Σκανδιναβούς να επικρατούν εντέλει με 2-1 και να παίρνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Και μπορεί ο ιδανικός τρόπος για να αντιληφθεί κανείς το πόσο εντυπωσιακό ήταν το τέρμα αυτό να είναι η θέαση του βίντεο, εντούτοις μία τρομερή φωτογραφία από την κάμερα που βρισκόταν μέσα στο τέρμα αναδεικνύει το πόσο... σοκαρίστηκαν συμπαίκτες και αντίπαλοι από το υπέροχο σουτ του Σκανδιναβού!