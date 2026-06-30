Ο Ντιαλό με εξαιρετική ενέργεια ισοφάρισε σε 1-1 για την Ακτή Ελεφαντοστού ενάντια στη Νορβηγία.

Η Ακτή Ελεφαντοστού κατάφερε να κάνει το 1-1 ενάντια στη Νορβηγία στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς μετά από ωραίο συνδυασμό, ο Ντιαλό έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και τελείωσε ιδανικά τη φάση για να ισοφαρίσει.