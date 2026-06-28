Ο Καναδάς στο 44' άγγιξε το 0-1 κόντρα στη Νότια Αφρική.

Ο Καναδάς πίεσε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου τη Νότια Αφρική και στο 44' άγγιξε το γκολ.

Σ' εκτέλεσε κόρνερ ο Μπομπίτο έκανε την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Μοντίμπα στη γραμμή και στη συνέχεια από τη μικρή περιοχή εκτέλεσε ο Μπιουκάναν κι απέκρουσε ο Γουίλιαμς.

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