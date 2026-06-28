Η FIFA θα αποζημιώσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον τραυματισμό του Μάνουελ Ουγκάρτε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Ουρουγουανό να έχει υποστεί ρήξη χιαστού.

Σε εφιάλτη εξελίχτηκε για τον Μάνουελ Ουγκάρτε το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς όχι μόνο η Ουρουγουάη αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων, αλλά και ο ίδιος αποκόμισε σοβαρό τραυματισμό.

Ο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με την Ισπανία και αναμένεται να μείνουν εκτός για αρκετούς μήνες, επιστρέφοντας κατά πάσα πιθανότητα τον χειμώνα. Ένα πλήγμα για τους Κόκκινους Διαβόλους, που αναμένεται να αποζημιωθούν από τη FIFA.

Το Πρόγραμμα Προστασίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας προβλέπει αποζημιώσεις για τραυματισμούς σε διοργανώσεις που γίνονται υπό την αιγίδα της, με τη FIFA να καλύπτει τον μισθό του παίκτη για όσο καιρό είναι εκτός δράσης. Και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το ποσό αυτό αναμένεται να ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια ευρώ...