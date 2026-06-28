Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από το 3-3 ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία

Αλγερία και Αυστρία ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αμφότερες τις ομάδες να τσεκάρουν το εισιτήριο τους για τη φάση των «32».

Η Αυστρία άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος, με το γκολ του Αρναούτοβιτς στο 28, με τον Μπελγκαλί να ισοφαρίζει λίγο πριν την ανάπαυλα. Ίδια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Σάμπιτσερ να κάνει το 2-1 στο 55’ και τον Μαχρέζ να γράφει το 2-2 πέντε λεπτά αργότερα.

Στο 94 ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Σίτι πάγωσε το στάδιο του Κάνσας βάζοντας μπροστά την ομάδα του, όμως ο Κάλατζιτς με ένα μπάζερ μπίτερ στο 95 έφερε τον αγώνα για τρίτη φορά στα ίσα.