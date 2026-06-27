Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Κολομβία - Πορτογαλία και το Ιορδανία - Αργεντινή
Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται, με το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις τα ξημερώματα της Κυριακής.
Στις 00:00 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Αγγλία (ΕΡΤ2) και η Κροατία την Γκάνα (ΕΡΤ1). Αργότερα, στις 02:30 η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Κολομβία (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Κονγκό παίζει με το Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1).
Τέλος, στις 05:00, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία (ΕΡΤ1) και την ίδια ώρα η Ιορδανία με την Αργεντινή (ΕΡΤ2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Παναμάς - Αγγλία (00:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Κροατία - Γκάνα (00:00,ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Κολομβία - Πορτογαλία (02:30, EPT2, LIVE από το Gazzetta)
- Κονγκό - Ουζμπεκιστάν (02:30,ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Αλγερία - Αυστρία (05:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Ιορδανία - Αργεντινή (05:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
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