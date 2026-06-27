Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ και το AegeanBall Festival στη Σύρο.

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ συνεχίζεται, με το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει 6 αναμετρήσεις τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στις 00:00 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Αγγλία (ΕΡΤ2) και η Κροατία την Γκάνα (ΕΡΤ1). Αργότερα, στις 02:30 η Πορτογαλία τίθεται αντιμέτωπη με την Κολομβία (ΕΡΤ2) και την ίδια ώρα το Κονγκό παίζει με το Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1).

Τέλος, στις 05:00, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία (ΕΡΤ1) και την ίδια ώρα η Ιορδανία με την Αργεντινή (ΕΡΤ2).