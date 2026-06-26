Το Εκουαδόρ αν και βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από την αδιάφορη Γερμανία που είχε εξασφαλίσει την πρωτιά, με πάθος και πείσμα έφτασε στην ανατροπή (2-1) και ως τρίτο από τον όμιλο συνεχίζει στη φάση των «32» του Μουντιάλ!

Οι ιστορίες γράφονται με ψυχή στα μεγάλα τουρνουά και το Εκουαδόρ είχε μπόλικη! Η ομάδα του Ισημερινού ήθελε μόνο νίκη απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά Γερμανία που είχε εξασφαλίσει την πρωτιά και την πρόκριση και την πέτυχε μια μια μεγάλη ανατροπή (2-1). Αν και τα «πάντσερ» πήραν το προβάδισμα μόλις στο 2' με γκολ του Σανέ, οι Λατινοαμερικάνοι ισοφάρισαν με μια σουτάρα του Ανγκούλο στο 9' και στο δεύτερο μέρος με το χρυσό γκολ του Πλάτα στο 78', το Εκουαδόρ μέσα σε πανζουρλισμό από τους φίλους του στις εξέδρες του Νιού Τζέρσεϊ πανηγύρισε την ανατροπή και την τεράστια πρόκριση ως τρίτο από τον όμιλο στους 32 του τουρνουά!

Γρήγορα γκολ από Σανέ και Ανγκούλο στο πρώτο δεκάλεπτο

Το ματς ξεκίνησε με γκολ στην πρώτη φάση για τη Γερμανία, η οποία μόλις στο 2' πήρε προβάδισμα με τον Σανέ. Μετά από προσπάθεια του Πάβλοβιτς, στην οποία οι παίκτες του Εκουαδόρ διαμαρτυρήθηκαν ότι σήκωσε ψηλά το πόδι του βρίσκοντας στο κεφάλι τον Βίτε, η μπάλα έφτασε στον Βιρτς και αυτός τροφοδότησε τον Σανέ, ο οποίος με τη μία τελείωσε τη φάση στα δίχτυα για το 0-1 των «πάντσερ».

Η απάντηση για το Εκουαδόρ ωστόσο ήρθε στο 9' με μια γκολάρα του Ανγκούλο. Οι παίκτες του Μπεκασέσε έκλεψαν πιέζοντας ψηλά και ο Ανγκούλο που έγινε κάτοχος της μπάλας με μια σουτάρα λίγο έξω από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1, σκοράροντας το πρώτο τέρμα του Ισημερινού στο τουρνουά. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής μάλιστα ήταν αυτή που έκανε παιχνίδι στη συνέχεια στο μισό των «πάντσερ» που ήταν για αρκετά λεπτά σε παθητικό ρόλο χωρίς βέβαια να απειλούνται ιδιαίτερα.

Η «Νάσιοναλμανσαφτ» βγήκε μπροστά μετά από αρκετή ώρα απειλώντας με κεφαλιά του Χάβερτς στο 25', με τον Γκαλίντες να μπλοκάρει. Το Εκουαδόρ ήταν επικίνδυνο στις αντεπιθέσεις, με τη Γερμανία να ανακτά τον έλεγχο αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι το αξιόλογο, με τους Λατινοαμερικάνους να είναι εκείνοι που «καίγονταν» για τη νίκη προκειμένου να διατηρηθούν στη διοργάνωση.

Ανατροπή με Πλάτα και τρομερή πρόκριση ως τρίτο το Εκουαδόρ

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους η Γερμανία κέριδσε πέναλτι σε ανατροπή του Χάβερτς από τον Ορδόνιες, ωστόσο η Πένσο κλήθηκε στο VAR και μετά το on field review πήρε πίσω την απόφασή της για φάουλ του Σανέ στον Βίτε στο ξεκίνημα της φάσης. Η Γερμανία δεν είχε το πόδι στο «γκάζι» έχοντας ήδη εξασφαλισμένη την πρωτιά και την πρόκριση, αλλά δεν επέτρεπε στο Εκουαδόρ που ήθελε μόνο το τρίποντο να απειλήσει ουσιαστικά, έχοντας μόνο ένα σουτ του Βαλένσια στο 62', που βρήκε σε ετοιμότητα τον Νόιερ.

Η μεγαλύτερη στιγμή για το Εκουαδόρ ήρθε στο 73' όταν άγγιξε την ανατροπή που θα έβαζε την ομάδα της Λατινικής Αμερικής γερά για την πρόκριση. Μετά από κακή συνεννόηση του Νόιερ με τον Τα, στην εξέλιξη της φάσης ο Καϊσέδο έκανε το γύρισμα, αλλά το πλασέ του Πλάτα πέρασε δίπλα από το κάθετο. Ήταν το... καμπανάκι, όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα. Αφού ο Σανέ στο 76' πέταξε την ευκαιρία από πλεονεκτική θέση σουτάροντας πάνω στον Γκαλίντες, δείγμα της χαλαρότητας των Γερμανών, το Εκουαδόρ έφτασε στη μεγάλη ανατροπή στο 78'. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Καϊσέδο πήρε την κεφαλιά και ο Πλάτα μέσα από τη μικρή περιοχή προ του Νόιερ έβαλε την προβολή και έκανε το 2-1!

Μέσα σε πανδαιμόνιο από τους φίλους του, το Εκουαδόρ κράτησε το προβάδισμα με λύσσα ως το τέλος και πανηγύρισε έξαλλα στο φινάλε μια παλικαρίσια πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ ως τρίτο από τον πέμπτο όμιλο, με τη Γερμανία και την Ακτή του Ελεφαντοστού να προκρίνονται από τις πρώτες δύο θέσεις.

Εκουαδόρ (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ (71' Εστουπινιάν), Πάτσο, Ορδόνιες, Φράνκο (64' Πρεσιάδο), Βίτε, Μ. Καϊσέδο, Ανγκούλο (85' Ζ. Καϊσέδο), Γεμπόα (85' Τόρες), Πλάτα, Ένερ Βαλένσια (64' Ροδρίγκες)

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ (60' Τιό), Τα, Ρούντιγκερ, Ράουμ, Πάβλοβιτς (46' Στίλερ), Ενμέτσα (64' Μπάιερ), Μουσιάλα, Βιρτς (73' Γκρος), Σανέ, Χάβερτς (60' Ούνταβ)