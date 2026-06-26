Το γκολ του Πλάτα στο 77ο λεπτό έφερε το 2-1 για το Εκουαδόρ ενάντια στη Γερμανία.

Κοντά σε μια μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας έφερε το Εκουαδόρ ο Πλάτα, που πρόλαβε την έξοδο του Νόιερ μετά την κεφαλιά του Ροντρίγκες και σκόραρε από κοντά, κάνοντας το 2-1 για την ομάδα του στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης!