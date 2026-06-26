Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού: Το 2-0 των Ιβοριανών πάλι με τον Πεπέ (vid)
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Η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε... αέρα δύο τερμάτων κόντρα στο Κουρασάο (2-0) με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Πεπέ.
Φαίνεται να καθαρίζει την υπόθεση πρόκριση η Ακτή Ελεφαντοστού! Οι Ιβοριανοί έκαναν το 2-0 απέναντι στο Κουρασάο με το δεύτερο γκολ του Πεπέ στο 64ο λεπτό.
Ύστερα από την ωραία κάθετη πάσα του Σανγκαρέ, ο Πεπέ μπήκε στην περιοχή και με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για τους Αφρικανούς.
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