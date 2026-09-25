To Κουρασάο πραγματοποίησε μια απίθανη επιστροφή, καθώς κατάφερε να επικρατήσει με 4-3 εκτός έδρας της Κόστα Ρίκα, παρά το γεγονός πως έχανε με 3-0 στο ημίχρονο.

Η εθνική ομάδα του Κουρασάο, την οποία μάθαμε καλύτερα στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, ταξίδεψε τα ξημερώματα της Παρασκευής (25/09) στο Σαν Χοσέ για να αντιμετωπίσει την Κόστα Ρίκα, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Concacaf Nations League και κατάφερε να επικρατήσει με 4-3, παρά το γεγονός πως έχανε με 3-0 μέχρι το 60΄.

Η Κόστα Ρίκα πήγε στα αποδυτήρια βρισκόμενη με 3-0 μπροστά στο σκορ, χάρη στα γκολ των Σινκλέρ (3') και Μόρα (23', 45'), αλλά στο δεύτερο ημίχρονο το Κουρασάο ανέτρεψε την κατάσταση, με τα τέρματα των Γκόρε (62', 78'), Τσονγκ (66') και Παουλίνα (83'), οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα από τον πάγκο και πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος.

Η τριπλή αλλαγή του έμπειρου προπονητή του «Μπλέ Κύματος», Ντικ Άτβοκαατ, στο 57' λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς οι τρεις αυτοί πάικτες χρειάστηκαν μονάχα είκοσι λεπτά για να ολοκληρώσουν μία επική ανατροπή και να χαρίσουν στην ομάδα τους ένα πολύτιμο «τρίποντο».

Curacao came from 3-0 down to beat Costa Rica 3-4 last night and this was the Curacao TV commentary… 🤣



Incredible 👏🇨🇼 pic.twitter.com/KobAMGJy42 — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 25, 2026

Με τη νίκη της αυτή το μικρό νησί της Καραϊβικής ανέβηκε στην πρώτη θέση του ομίλου της στην διοργάνωση, σε ισοβαθμία με την Αϊτή του Πιερό και τη Δομινικανή Δημοκρατία, οι οποίες με τη σειρά τους επικράτησαν του Τρινιντάντ του Λιβάι Γκαρσία και της Νικαράγουα αντίστοιχα.

Για την ιστορία, στην αποστολή του Κουρασάο για τα τέσσερα αυτά παιχνίδια του Nations League βρίσκεται και ο επιθετικός της Κηφισιάς, Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος όμως δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με την Κόστα Ρίκα.