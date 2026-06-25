Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 για όλες τις εξελίξεις μετά τη «βόμβα» του Παναθηναϊκού με Μουσταφά Φαλ.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τα μεταγραφικά, αλλά και από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν.

Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα και όσον αφορά τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Στις 23:00 δείτε Εκουαδόρ - Γερμανία (ΕΡΤ2) και Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1), ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής ακολουθούν τα: Τυνησία - Ολλανδία στις 02:00, Ιαπωνία - Σουηδία την ίδια ώρα, Τουρκία - ΗΠΑ στις 05:00 και Παραγουάη - Αυστραλία επίσης στις 05:00.