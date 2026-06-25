Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και τα ματς του Μουντιάλ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 για όλες τις εξελίξεις μετά τη «βόμβα» του Παναθηναϊκού με Μουσταφά Φαλ.
Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten για όλο το ρεπορτάζ από τα μεταγραφικά, αλλά και από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν.
Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα και όσον αφορά τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Στις 23:00 δείτε Εκουαδόρ - Γερμανία (ΕΡΤ2) και Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού (ΕΡΤ1), ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής ακολουθούν τα: Τυνησία - Ολλανδία στις 02:00, Ιαπωνία - Σουηδία την ίδια ώρα, Τουρκία - ΗΠΑ στις 05:00 και Παραγουάη - Αυστραλία επίσης στις 05:00.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Εκουαδόρ - Γερμανία (23:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού (23:00,ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Τυνησία - Ολλανδία (2:00, ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
- Ιαπωνία - Σουηδία (2:00, ΕΡΤ2, LIVE από το Gazzetta)
- Τουρκία - ΗΠΑ (5:00, EPT2, LIVE από το Gazzetta)
- Παραγουάη - Αυστραλία (5:00,ΕΡΤ1, LIVE από το Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.