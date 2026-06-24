Πινέδα: «Θα εκμεταλλευτώ κάθε ευκαιρία, έχουμε δέσμευση να προχωρήσουμε μπροστά»

Για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του με το Μεξικό μίλησε ο Πινέδα, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα εκμεταλλευτεί στο έπακρο όποια ευκαιρία του δώσει ο Χαβιέρ Αγκίρε.

Το Μεξικό έχει ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ 2026, κάνοντας το 2/2 και έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στου «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όμως ο «δικός μας» Ορμπελίν Πινέδα δεν έχει πάρει όσα λεπτά συμμετοχής θα ήθελε και σε συνέντευξη του τόνισε πως θα εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία που θα του δοθεί.

Το Μεξικό επικράτησε στην πρεμιέρα 2-0 της Νοτίου Αφρικής και στη συνέχεα νίκησε τη δεύτερη αγωνιστική τη Νότια Κορέα με 1-0, με τον μέσο της της ΑΕΚ να αγωνίζεται 19 λεπτά.

Ο Πινέδα μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με την Τσεχία (25/5, 04:00, Live από το Gazzetta) και έκανε σαφές πως θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα που θα αποφασίσει ο Χαβιέρ Αγκίρε: «Έχουμε μια σπουδαία ευκαιρία να γράψουμε ιστορία κόντρα στο Μεξικό και να φτάσουμε τους εννέα βαθμούς στον όμιλο, που είναι το πιο σημαντικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε ισχυρές εθνικές ομάδες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σκεφτόμαστε το αυριανό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί μετά. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πως η αρμονία που έχουμε μέσα στο γήπεδο τη ζούμε καθημερινά. Νομίζω ότι απολαμβάνουμε όλο και περισσότερο αυτό που κάνουμε και, όντας στην έδρα μας με τον κόσμο μας, αυτό μας κάνει να νιώθουμε πολύ πιο χαρούμενοι και με ακόμη μεγαλύτερη δέσμευση να προχωρήσουμε μπροστά»

Όσον αφορά τον περιορισμένο χρόνο του ανέφερε μεταξύ άλλων :«Πιστεύω ότι όποια ευκαιρία μου δοθεί, θα την αξιοποιήσω στο έπακρο. Θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα. Θα απολαύσω κάθε λεπτό στο έπακρο, γιατί, άλλωστε, βρισκόμαστε σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Εκπροσωπούμε μια χώρα, την εθνική μας ομάδα, και αυτό μας κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενους».