Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ελβετία - Καναδάς 2-1.

Η Ελβετία πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στον ουσιαστικά γηπεδούχο Καναδά και παράλληλα και την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο.

Οι Ελβετοί άνοιξαν το σκορ στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με σουτ του Βάργκας, έπειτα από γύρισμα από τα δεξιά του Μανζάμπι. Στο 57' ο Εμπολό σε βαθιά μπαλιά κοντρόλαρε και πάσαρε στον Μανζάμπι, ο οποίος με δεξί σουτ νίκησε τον Κρεπό για το 2-0.

Ο Καναδάς μείωσε στο 76' σε 2-1 με ωραία προβολή του Πρόμις.

Τα highlights του αγώνα



