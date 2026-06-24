Βοσνία - Κατάρ: Το γκολ του Μάχμιτς για το 3-1
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Το γκολ του Μάχμιτς στο 80ό λεπτό διαμόρφωσε το 3-1 για τη Βοσνία ενάντια στο Κατάρ.
Η Βοσνία κατάφερε να καθαρίσει το ματς με το Κατάρ στο 80ό λεπτό, με τον Μάχμιτς να κάνει το 3-1 με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από φάση διαρκείας στα αραβικά καρέ.
@Photo credits: Associated Press
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