Το γκολ του Μάχμιτς στο 80ό λεπτό διαμόρφωσε το 3-1 για τη Βοσνία ενάντια στο Κατάρ.

Η Βοσνία κατάφερε να καθαρίσει το ματς με το Κατάρ στο 80ό λεπτό, με τον Μάχμιτς να κάνει το 3-1 με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από φάση διαρκείας στα αραβικά καρέ.