Βοσνία - Κατάρ: Το γκολ του Αλ Χαϊντός
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Το γκολ του Αλ Χαϊντός στο 42' επέτρεψε στο Κατάρ να μειώσει σε 2-1 απέναντι στη Βοσνία.
Κατάφερε να συνέλθει από το σοκ των δύο τερμάτων που δέχτηκε μέσα σε ένα πεντάλεπτο το Κατάρ, με τον Αλ Χαϊντός να σκοράρει από κοντά μετά το γύρισμα του Εντμίλσον στο 42' και να μειώνει σε 2-1 απέναντι στη Βοσνία.
@Photo credits: Associated Press
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