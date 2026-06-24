Βοσνία - Κατάρ: Το γκολ Αλαϊμπέγκοβιτς και το αυτογκόλ Αλ Μπράκε
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Ένα εκπληκτικό γκολ του Αλαϊμπέγκοβιτς έφερε το 1-0 για τη Βοσνία ενάντια στο Κατάρ, με το αυτογκόλ του Αλ Μπράκε αμέσως μετά να φέρνει το 2-0.
Προβάδισμα στο 29ο λεπτό του αγώνα με το Κατάρ πήρε η Βοσνία, με τον Αλαϊμπέγκοβιτς να κάνει εξαιρετική ατομική ενέργεια και να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής. Ένα πεντάλεπτο μετά δε, ο Αλ Μπράκε έκανε άθελά του το 2-0, βάζοντας την κόντρα σε γύρισμα του Τζέκο και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
@Photo credits: Associated Press
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