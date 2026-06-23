Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ιορδανία και Αλγερία και τα γκολ των Μπενμπουαλί και Γκουίρι που χάρισαν στην ομάδα του Μαχρέζ τη νίκη.

Σπουδαία ανατροπή πέτυχε για την Αλγερία, που αν και τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Ιορδανία, κατάφερε να επικρατήσει τελικά με 2-1, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στον όμιλό της.

Η παρέα του Μαχρέζ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 36ο λεπτό από το γκολ του Αλ Ρασντάν, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με μειονέκτημα. Ωστόσο, στην επανάληψη οι Αλγερινοί κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση κι έφεραν... τούμπα το ματς. Ύστερα από δύο εκτελέσεις κόρνερ, γύρισαν το παιχνίδι χάρη στα γκολ των Μπενμπουαλί στο 69' και Γκουίρι στο 82' αντίστοιχα.

Με αυτή τη νίκη, η Αλγερία βρίσκεται πλέον... αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ και πλέον στρέφει την προσοχή της στον επερχόμενο «τελικό» της φάσης των ομίλων απέναντι στην Αυστρία.